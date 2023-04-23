بينهم الرئيس المعزول ‎عمر البشير.. أنباء عن هروب عدد كبير من المساجين في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

زعمت وسائل إعلام سودانية محلية، أن عدد كبير من مساجين هربوا من سجن كوبر شمالي الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو لهروب سجناء من سجن كوبر بالخرطوم، بينهم مسئولين سودانيين في نظام البشير.

وأمس السبت، ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الجيش السوداني صد هجوما لقوات الدعم السريع على سجن كوبر في الخرطوم بحري.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن الهجوم كان يهدف على ما يبدو إلى تحرير قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير من السجن.

وأرسل الجيش تعزيزات جديدة إلى السجن لحمايته من هجمات قوات الدعم السريع، مع نهاية الأسبوع الأول من المعارك بين الطرفين.