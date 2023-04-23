انت الان تتابع خبر جاء وبحوزته "15 حقيبة".. الكشف عن سبب زيارة ميسي لبرشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو قد كشف تفاصيل جديدة بشأن اقتراب ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى برشلونة

وقال روميرو إن "ميسي وصل إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، هذه ليست زيارة اعتيادية للنجم الأرجنتيني إلى برشلونة؛ لأن بيبي كوستا كان يحمل 15 حقيبة سفر".



لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ميسي استغل أن باريس سان جيرمان لعب يوم الجمعة ولن يتدرب مرة أخرى حتى يوم غدٍ الثلاثاء، ولذلك سافر إلى برشلونة مع زوجته وأطفاله.

وأكدت الصحيفة أن ميسي سيقضي بضعة أيام مع زوجته وأطفاله الثلاثة في منزله في كاستيلديفيلس، إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، مستغلا أن مدربه كريستوف غالتييه منح لاعبيه إجازة لمدة 3 أيام بعد الفوز على أنجيه في الدوري الفرنسي.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من ميسي أن رحلته إلى مدينة برشلونة ليست مرتبطة بإمكانية عودته إلى الفريق الكتالوني.

وأوضحت أن برشلونة قدم خطة الجدوى إلى رابطة الدوري الإسباني، وأنه من المتوقع عودة المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة.

ووفقا لـ"موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة لن يقدم عرضا لميسي قبل الحصول على موافقة رابطة الليغا.

وغادر ميسي برشلونة في صيف 2021 بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، وانضم النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد ميسي، الذي سيتم 36 عاما في يونيو المقبل، مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو.

ولم يتفق ميسي مع باريس سان جيرمان على تمديد العقد بين الطرفين، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط على النجم الأرجنتيني لإقناعه بالاستمرار في باريس.

ويريد ميسي مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ويريد البقاء في أوروبا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

