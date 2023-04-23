شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: زيادة موازنة الدعم تعكس مدى اهتمام الرئيس بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال جمال الكشكى في تصريحات له، إن ذلك يأتي في ظل اهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى ونقله من مساحة العوذ لمساحة الإنتاج، مؤكدا على حرص الرئيس السيسى على وضع المواطن المصرى في أولوياته منذ أن تولى المسئولية عام 2014، متابعا :"لمسنا ذلك في الزيادات والدعم المستمر والمشروع التاريخى حياة كريمة الذى يغطى 60 % من المصريين أو في القرارات التي اتخذها في السنوات الماضية ".

ولفت جمال الكشكى الى أن تلك القرارات تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسى بالمواطن في ظل التغيرات العالمية، مضيفا :"زيادة مهمة في توقيت صعب تمر به البلاد، انحياز كامل للمواطن يؤكد مسئولية الدولة و القيادة السياسية بالأسر الأولى بالرعاية وبالمواطنين الذين يقعون تحت الفقر ".