مع أنباء فرار عشرات السجناء من سجن «كوبر».. وسائل إعلام تكشف مكان تواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يتلقى الرعاية الطبية حاليا بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، وذلك بعد الأنباء عن فرار عشرات السجناء من سجن "كوبر".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إنه تم التحقق من وجود عمر البشير تحت الرعاية الطبية، بالتزامن مع تداول أنباء كثيفة عن فرار العشرات من السجناء من ذات السجن الذي يُحتجز فيه ورموز دولته في الخرطوم بحري.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام سودانية محلية بفرار عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم، فيما تضاربت الأنباء بشأن هروب الرئيس المعزول عمر البشير وقادة النظام السابق.

وأضافت المصادر نفسها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن "كوبر" أدى إلى إطلاق سراح العديد من السجناء مشيرة إلى أن السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز.