لواء جديد في أوكرانيا يتحضر لهجوم مضاد ضد روسيا

أجرى لواء أوكراني، يُطلق على نفسه اسم "العاصمة قادمة"، تعهد "بتدمير القوات الروسية"، بمحاكاة مواجهة في الغابة بالقرب من كييف يوم الخميس، حيث تمضي البلاد قدمًا في خططها لشن هجوم مضاد ضد قوات موسكو.
وفي غابة من أشجار الصنوبر، قامت قوات الاستطلاع من لواء بوريفي، بلعب دور "العدو"، ثم شنت مجموعة أخرى تمثل القوات الأوكرانية هجومًا مفاجئًا عليهم.
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