مشاركة سعودية في اجتماع الأمم المتحدة للمعرفة الجيومكانية

واستعرضت المملكة تجربة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مواءمة الإستراتيجية الجيومكانية الوطنية التي تعمل على تطويرها مع الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF)، بالإضافة إلى خطوات بناء إستراتيجيتها الجيومكانية الوطنية وأهمية المسارات الإستراتيجية التسعة المكونة للإطار المتكامل (IGIF) وهي مسار الحوكمة، السياسات، الجانب المالي، البيانات، المعايير، الابتكار، الشراكات، التعليم وبناء القدرات، التواصل والتي من شأنها تقديم الأدلة الإرشادية لمعالجة التحديات في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكاينة.
وناقش الاجتماع تفعيل الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF) وتنفيذه على مستوى الدول الأعضاء، كما ناقش بعض المبادرات القائمة حالياً من خلال فرق العمل الخاصة بالفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، إلى جانب المبادئ الأساسية لمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار.
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