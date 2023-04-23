السودان.. هل هرب البشير وقادة النظام السابق من السجن؟

وكانت الهجمات قد تكرّرت، اليوم الأحد، على السجن الشهير الذي يضم قادة بارزين إبان حكم البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه.
فرار المعتقلين
تجدر الإشارة إلى أن سجن "الهدى" أيضا شهد هروب النزلاء منه بعد اقتحامه.
هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن "سوبا" جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.
هجوم الثلاثاء
وشهد يوم الثلاثاء الماضي هجوما لقوة من الدعم السريع على سجن "كوبر" من الناحية التي يتم احتجاز قادة النظام السابق فيها.
وذكرت مصادر مطّلعة أن الهجوم الذي تم بعدة سيارات "تاتشر" استهدف خطف قادة النظام السابق من السجن، لكن قوة الحماية المرابطة تمكنت من صده، وتولت قيادة الجيش تعزيز الحراسة على السجن تحسباً لهجمات أخرى على السجن الواقع في محلية الخرطوم بحري.
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