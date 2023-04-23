روسيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا

نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بعدد من «حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي».

وتعد كندا واحدة من أكثر الدول دعما لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقد فرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية، إضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق.

وقالت الوزارة «نظرا لعدد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس.. في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية».

وأضافت «إذا كنتم بالفعل في كندا، عليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة».

ونُشر التحذير، على القناة الرئيسة للوزارة على تطبيق تيليجرام، السبت.

وكانت كندا قد نصحت مواطنيها كذلك بعد فترة وجيزة من بدء الحرب العام الماضي بتجنب السفر إلى روسيا.

وفرضت روسيا الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا.