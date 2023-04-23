وتعد كندا واحدة من أكثر الدول دعما لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقد فرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية، إضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق.
وقالت الوزارة «نظرا لعدد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس.. في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية».
وأضافت «إذا كنتم بالفعل في كندا، عليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة».
ونُشر التحذير، على القناة الرئيسة للوزارة على تطبيق تيليجرام، السبت.
وكانت كندا قد نصحت مواطنيها كذلك بعد فترة وجيزة من بدء الحرب العام الماضي بتجنب السفر إلى روسيا.
وفرضت روسيا الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.