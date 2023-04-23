بريطانيا تُعلق على عملية الإجلاء من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، أن القوات المُسلحة البريطانية أجّلت الموظفين الدبلوماسيين وأسرهم من "السودان"، قائلًا: "أُعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المُسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة"

وأثنى "سوناك" عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، على ما وصفها بعملية إجلاء "مُعقدة وسريعة" بعدما قال إن ثمة تصعيد خطير للعُنف وتهديدات لموظفي السفارة، ولكن لم يتم إنقاذ المواطنين البريطانيين المُقيمين في السودان.

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وأضاف: "نُواصل السعي بكُل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المُتبقين هُناك".

وأكد وزير الدفاع "بن والاس" إن القوات البريطانية نفذت عملية الإنقاذ إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحُلفاء آخرين لم يسمهم.

وقال والاس إن أكثر من 1200 عسكري اشتركوا في ترتيب عملية الإنقاذ

وتنفيذها.

وصرح وزير الخارجية "جيمس كليفرلي" أن سلامة المواطنين البريطانيين تُمثّل أولوية قُصوى، ونصح البريطانيين المُقيمين في السودان بالاحتماء داخل منازلهم وإبلاغ وزارة الخارجية بمكان إقامتهم.

وأفاد مواطن بريطاني يُدعى ويليام، بأنه لم يسمع أي شيء من وزارة الخارجية، مُضيفًا أنه لا يُمكن للبريطانيين تجاوز نقاط التفتيش في السودان والقيادة مئات الأميال للوصول إلى الحدود.

واندلع القتال العنيف في "السودان" قبل 8 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع وتسبب في مقتل مئات "المدنيين" وحصار الآلاف في منازلهم.