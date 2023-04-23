عاجل.. أوكرانيا ترفض إجراء المُفاوضات مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت "كييف" الدعوات العالمية والعربية لإجراء المُفاوضات مع "موسكو"، وجددت مُطالبة حُلفائها بالمزيد من الأسلحة، حسبما أفاد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، "أليكسي دانيلوف".

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال دانيلوف على "فيسبوك": "المُبادرات التي يتم إطلاقها أخيرًا للتوصل إلى تسوية سلمية ليست أكثر من عمليات حفظ سلام موالية لروسيا، لا داعي لإجلاسنا إلى طاولة المُفاوضات دائمًا، امنحونا أسلحة كافية، الأسلحة هي أفضل وسيط".

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في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المُفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا يجب أن تُراعي المصالح والمخاوف المشروعة لروسيا، والتي تم "تجاهلها بغطرسة"

في السابق.

في سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام كييف للأسلحة التي تُقدمها لضرب الأراضي الروسية، مُشيرة إلى أنها غير مُهتمة بالدخول مباشرة في الأزمة، وتصعيدها إلى حرب عالمية ثالثة.

صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية "كولن كول"، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "أعربنا عن قلقنا من أن المُعدات التي قدمناها يُمكن أن تستخدم لضرب أهداف داخل روسيا".