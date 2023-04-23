سيناتور أمريكي يدعو واشنطن لوقف دعم كييف

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا السيناتور الأمريكي، "بول راند"، واشنطن لوقف الدعم المُستمر إلى "كييف"، مُهددًا بمُعارضة كُل حزم المساعدات المُستقبلية.

وقال "راند" عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، اليوم الأحد، تعليقًا على منشور لزميله المشرع مايك لي، الذي كتب أن الولايات المتحدة ليست جُزءًا من النزاع في أوكرانيا: "سنُعارض كُل حزم المساعدات المُستقبلية ما لم تكن مُرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".

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وأشار إلى أن السياسة الأمريكية يجب أن تهدف إلى حل سريع للأزمة الأوكرانية.

وفي سياق آخر، رفضت "كييف" الدعوات العالمية والعربية لإجراء المُفاوضات مع "موسكو"،

وجددت مُطالبة حُلفائها بالمزيد من الأسلحة، حسبما أفاد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، "أليكسي دانيلوف".

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال دانيلوف على "فيسبوك": "المُبادرات التي يتم إطلاقها أخيرًا للتوصل إلى تسوية سلمية ليست أكثر من عمليات حفظ سلام موالية لروسيا، لا داعي لإجلاسنا إلى طاولة المُفاوضات دائمًا، امنحونا أسلحة كافية، الأسلحة هي أفضل وسيط".