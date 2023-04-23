إعلان عاجل من ماكرون بشأن النزاع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

تعهد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بأنه سيذل قُصارى جهده لمساعدة "أوكرانيا" على الصمود ومنع انتصار "روسيا" وخروج النزاع عن نطاق كييف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال ماكرون لصحيفة Parisien: "مُهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على الصمود ومنع روسيا من الانتصار وتوسع هذا النزاع، سنفعل كُل شيء حتى لا تتسع رُقعة هذه الحرب".

اقرأ أيضًا.. عاجل.. أوكرانيا ترفض إجراء المُفاوضات مع روسيا

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرج"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ماكرون يُريد اللجوء إلى الصين بخطة قد تُؤدي في رأيه إلى مُفاوضات بين

روسيا وأوكرانيا.

وقد رفضت "كييف" الدعوات العالمية والعربية لإجراء المُفاوضات مع "موسكو"، وجددت مُطالبة حُلفائها بالمزيد من الأسلحة، حسبما أفاد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، "أليكسي دانيلوف".

وفي سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام كييف للأسلحة التي تُقدمها لضرب الأراضي الروسية، مُشيرة إلى أنها غير مُهتمة بالدخول مباشرة في الأزمة، وتصعيدها إلى حرب عالمية ثالثة.