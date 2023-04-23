ماكرون يُحذر من وصول "لوبان" لرئاسة فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة -

تشهد "باريس" أزمة اجتماعية وسياسية خانقة مُنذ مطلع العام الجاري، وفي هذا الصدد، حذر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" من وصول زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، "مارين لوبان"، للرئاسة البلاد في غضون أربع سنوات، إن لم تتجاوب الحكومة الحالية مع التحديات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال ماكرون، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع صحيفة باريزيان ردًا على سؤال عما إذا كان من المُمكن تصور وصول لوبان إلى السُلطة في غضون أربع سنوات: "ستصل مارين لوبان إلى السُلطة إذا لم نتعلم كيفية التجاوب مع التحديات، وإذا استمرينا في تطوير اساليب الكذب أو إنكار الواقع، وأذا واصلنا انكار وجود المشاكل وتركنا الأوضاع على حالها، حينها من سيفوز؟".

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وفي نهاية مارس، قالت مارين لوبان إنها لا تُريد أن تكون رئيسة وزراء فرنسا، لكنها في الوقت نفسه لم تستبعد

إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2027 وللمرة الرابعة.

ويُظهر استطلاع للرأي نشر في أوائل أبريل، أن لوبان ستتغلب على الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في عدد الأصوات في حال أجريت انتخابات رئاسية فرنسية الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليمينية في البرلمان الفرنسي، "مارين لوبان"، أن هناك قطيعة كاملة بين الرئيس ماكرون والشعب الفرنسي، قائلة "لم يعد بإمكان ماكرون مُغادرة قصر الإليزيه من دون إثارة غضب الأشخاص الذين يرفض الاستماع إليهم واحترام إرادتهم، وهو الذي خلق هذا الغضب والفوضى، اليوم هناك قطيعة كاملة بين ماكرون والفرنسيين".