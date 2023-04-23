شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: الدولة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، من 358.4 مليار جنيه، إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48,8٪، يعكس مدى استيعاب وشعور القيادة السياسية بوضع المواطن المصري.

وأضافت مرثا محروس فى تصريحات لها، أن الدولة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطن، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي طالت العالم ونالت مصر نصيبها منها، مشيرا الى أن الدولة دائما ما تولي اهتماما بفئة محدودي الدخل، متابعة: "الدولة وعدت بحياة كريمة وصدقت، فعلينا ألا ننكر كافة الجهود التي تبذلها الدولة في توفير حياه اجتماعية آمنة للمواطنين".

واستكملت "محروس" قائلة: "القرارات لا تخرج إلا من قيادة سياسية حكيمة، ودولة قوية، قادرة على حكم زمام أمورها، فالدولة استطاعت أن تحافظ علي استقرارها السياسي والاجتماعي في ظل أزمة التضخم العالمية، الدولة تتبع خطة استراتيجية نهجها الإعلاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن"، مناشدة كافة الجهات المنوطة بالتكاتف معا حتي نضمن نجاح وتكامل منظومة الحماية الاجتماعية.