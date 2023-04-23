شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يثمن توجيهات الرئيس بشأن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت فى توقيت مهم للتخفيف عن المواطنين نظرا لما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع فى مصر وتسببت فى موجة من التضخم.

أضاف محسب أنه طبقا للموازنة العامة 2023 / 2024 تم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3 ٪ و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية وهو قرار جيد للغاية ويصب فى صالح توجه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية مثمنا قرار الرئيس بتخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية حتى يتم التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من على كاهل المواطنين.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تسير على نفس نهج توجيهات الرئيس من خلال عدة إجراءات كتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جشع التجار والممارسات الاحتكارية إلى جانب زيادة منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد محسب أن قدرة الحكومة فى الرقابة على الأسواق وضبطها جنبا إلى جنب توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية سيكون له أثر إيجابى للغاية فى مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.