رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة للمصريين في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان.

وأكدت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أنه سيتم إجلاء مواطنينا وفقاً للخطة المعلنة والتي تراعي سلامة أبنائنا في السودان.

ووجهت السفيرة سها جندي رسالة إلى المصريين في السودان، قائلة، أبناء مصر المتواجدين بمدينة الخرطوم ابتعدوا عن مناطق التوتر والاشتباكات والانفلات الأمني، والتزام مناطق سكنهم.

وناشدت الوزيرة المصريين بالسودان بمتابعة صفحات وزارة الهجرة التي تقوم بنشر كل المستجدات والتعليمات، بصورة دائمة إلى أن يتم إجلاؤهم في أقرب وقت ممكن.