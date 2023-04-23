شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عداد ضحايا السودان في ارتفاع مستمر.. سقوط 420 قتيلًا و3700 مصابًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع عدد الضحايا في السودان إلى 420 قتيلًا و3700 مصاب منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الحالي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم الأحد، إنها غير قادرة حاليا على إرسال المزيد من اللوازم الجراحية الأساسية ولوازم علاج الإصابات الشديدة إلى السودان، لأن المطارات لا تزال متوقفة عن العمل والطرق غير آمنة.

وأضافت أنه كان بالإمكان إنقاذ ربع الأرواح التي فُقدت في السودان حتى الآن لو كان بمقدور العاملين الصحيين الوصول إلى المدنيين المصابين.

وأكدت المنظمة أن المستشفيات بحاجة إلى دعم عاجل، يتمثل في توفير أطقم رعاية صحية يمكن الدفع بها ونشرها والإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات الشديدة ومنها الأجهزة والمعدات الجراحية.

وأشارت إلى أن المستشفيات تحتاج إلى مستلزمات التشغيل الأساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء.

يذكر أن هدنة العيد في السودان التي اتفق عليها الجمعة الماضي، من أجل السماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق آمنة وزيارة عائلاتهم خلال عيد الفطر، سجلت خروقات عدة مجددا، الأحد.

فقد سمعت اشتباكات متقطعة في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع، بعدما انطلقت المواجهات العسكرية العنيفة بين الطرفين في 15 أبريل.

وأفادت مصادر بسماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في أم درمان والخرطوم بحري.