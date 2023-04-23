انت الان تتابع خبر أمطار وعواصف ترابية تستمر حتى الغد.. تعرف على حالة الطقس في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان" البلاد تتأثر منذ يوم الخميس الماضي 20 نيسان/أبريل بمنخفض جوي ضعيف قادم من البحر الأحمر يستمر 4 أيام، حيث تتساقط أمطار متوسطة مع عواصف رعدية في مناطق متفرقة من البلاد".



واضافت، ان "الحالة الجوية ليوم غدا من المتوقع ان يكون طقس غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة من البلاد مع حدوث عواصف رعدية ومن ضمنها العاصمة بغداد، وهذا ومن المتوقع ان يكون هناك تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المناطق الوسطى والجنوبية".

