اليونايتد يفوز على برايتون ويضرب موعدا مع السيتي بنهائي كأس الاتحاد

على ملعب "ويمبلي" الشهير، شهدت المواجهة الثانية في المربع الذهبي، ندية كبيرة بين رابع الدوري الإنجليزي الممتاز وصاحب المركز الثامن برايتون، الذي يُعَدّ أحد "الفواكه" المميزة لهذا الموسم "كرويًّا" إلى جانب الثنائي العملاق، أرسنال ومانشستر سيتي.سمعة "النوارس" هذا الموسم كانت حاضرةً بقوة في مواجهة نصف النهائي، إذ حرم فريق المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، "الشياطين الحمر" من زيارة الشباك، وفرض عليه خوض 120 دقيقة كاملة قبل أن تحسم ركلات الحظ الأمر.

وفي سلسلة ركلات الترجيح، سجّل ليونايتد كل من كاسيميرو ودييغو دالوت وجادون سانشو وماركوس راشفورد ومارسيل سابيتزر وفاوت فيغهورست وفيكتور لينديلوف، في حين سجّل لبرايتون ألكسيس ماك أليستر وباسكال غروس ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبينان ولويس دانك وآدم ويبستر، في حين أهدر سولي مارش فقط.

وسيلتقي مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي في نهائي منتظر على ملعب "ويمبلي" لحسم لقب الكأس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.