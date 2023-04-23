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اليونايتد يفوز على برايتون ويضرب موعدا مع السيتي بنهائي كأس الاتحاد

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2023-04-23 | 22:20

اليونايتد يفوز على برايتون ويضرب موعدا مع السيتي بنهائي كأس الاتحاد

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الخليج 365 – رياضة

تخطّى مانشستر يونايتد عقبة منافسه "العنيد" برايتون في طريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما الأحد بلا أهداف.

على ملعب "ويمبلي" الشهير، شهدت المواجهة الثانية في المربع الذهبي، ندية كبيرة بين رابع الممتاز وصاحب المركز الثامن برايتون، الذي يُعَدّ أحد "الفواكه" المميزة لهذا الموسم "كرويًّا" إلى جانب الثنائي العملاق، أرسنال ومانشستر سيتي.

سمعة "النوارس" هذا الموسم كانت حاضرةً بقوة في مواجهة نصف النهائي، إذ حرم فريق المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، "الشياطين الحمر" من زيارة الشباك، وفرض عليه خوض 120 دقيقة كاملة قبل أن تحسم ركلات الحظ الأمر.

وفي سلسلة ركلات الترجيح، سجّل ليونايتد كل من كاسيميرو ودييغو دالوت وجادون سانشو وماركوس راشفورد ومارسيل سابيتزر وفاوت فيغهورست وفيكتور لينديلوف، في حين سجّل لبرايتون ألكسيس ماك أليستر وباسكال غروس ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبينان ولويس دانك وآدم ويبستر، في حين أهدر سولي مارش فقط.

وسيلتقي مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي في نهائي منتظر على ملعب "ويمبلي" لحسم لقب الكأس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

 

ويسعى يونايتد لمعانقة لقب المسابقة الذي يغيب عنه منذ موسم 2015-2016 وبالتالي تحقيق لقبه الثاني عشر، في حين سيحاول سيتي رفع لقبه السابع والأول له منذ عام 2019.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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