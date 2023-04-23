انت الان تتابع خبر بينهم عراقيون.. الأردن تجلي 343 شخصاً من السودان على متن طائرات عسكرية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت أن الطائرات تحمل على متنها 343 مواطنا من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم سائد الردايدة، وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء يوم السبت من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي.

وذكرت الوزارة أن خطة الإجلاء تم إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.

وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قد أقلعت صباح الأحد من عمّان يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية.