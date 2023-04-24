شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا لبحث تطورات الأزمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لبحث تطورات الأزمة السودانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديًا بالغًا للاستقرار في المنطقة بأسرها.

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وأعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.

كما استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف علي التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، مؤكدا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنه تم إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الطرق البرية، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن هذا يأتي ضمن جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وشددت الخارجية المصرية على أن هناك تنسيق تام بين السفارة المصرية في العاصمة السودانية، والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مع المواطنين المصريين في السودان، لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.