مصر.. شاب يلقي بنفسه أمام قطار

ألقى شاب نفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة عين شمس في القاهرة مما أدى إلى مصرعه. وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

ونفى عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، صحة ما تم تردد عن توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول بسبب الحادث.

وشدد عبدالهادي على أن حركة مترو الخط الأول تسير بانتظام في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ولا صحة لحدوث أية أعطال بحركة مترو الأنفاق.

يذكر أن وزارة النقل ناشدت المواطنين في بيان لها اليوم بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.