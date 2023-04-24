ونفى عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، صحة ما تم تردد عن توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول بسبب الحادث.
وشدد عبدالهادي على أن حركة مترو الخط الأول تسير بانتظام في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ولا صحة لحدوث أية أعطال بحركة مترو الأنفاق.
يذكر أن وزارة النقل ناشدت المواطنين في بيان لها اليوم بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. شاب يلقي بنفسه أمام قطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.