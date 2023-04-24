أوكرانيا.. ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين خلال الحرب الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، مقتل 100 مدني وإصابة 382 آخرين في الجمهورية بقصف قوات كييف للمدن والبلدات منذ بداية العام، وفق روسيا اليوم.

أوكرانيا تُبدي استعدادها للهجوم المُضاد في هذه الحالة

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بمقتل امرأتين وإصابة أخرى نتيجة هجوم شنّه إرهابيون أوكرانيون على مدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك.

وقبل أيام، أعلن بوشيلين أن قوات كييف فشلت في هجمات

شنتها على 4 محاور في الجمهورية، وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأضاف: "شنّ العدو هجوما مضادا من خلال مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية على 4 محاور. وصدت وحداتنا هذه الهجمات المضادة في ظروف صعبة، ولم يتمكن العدو من أخذ أي شيء من مواقعنا".