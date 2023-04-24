الباندا يايا.. رسول صداقة ينتقل من أمريكا للصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بكين نيّتها استعادة دب الباندا الكبير "يايا" من الولايات المتحدة إلى الصين بالاتفاق بين الطرفين بعد أن عاش هناك قرابة عقدين من الزمن، وفق روسيا اليوم.

التفاصيل الكاملة لنفوق الباندا العملاق لي لي

وقالت الإدارة الحكومية للغابات والحياة البرية في الصينية، أنها ستستعيد الباندا العملاقة "يايا" من ممفيس بولاية تينيسي إلى أرض الوطن، خلال الأيام القليلة القادمة".

ولفتت الإدارة إلى أنه "سيتم وضعها على متن طائرة متجهة إلى شنغهاي".

يشار إلى أن "يايا" ولدت في حديقة حيوان بكين في أغسطس عام 2000، ووصلت إلى ممفيس في أبريل 2003، مع

الباندا العملاقة "لولو"، كرسول للصداقة.

بعد ذلك، أعلنت حديقة الحيوانات المحلية في نهاية عام 2022 أنها ستعيد "يايا" إلى الصين لتنهي بذلك إقامة لمدة 20 عاما في الولايات المتحدة.

اللافت أنه في فبراير الماضي، زار فريق من الخبراء الصينيين حديقة حيوان ممفيس للاطمئنان على صحة الباندا "يايا". فوجدوا أن وبرها قد أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ نتيجة الإصابة بمرض جلدي.