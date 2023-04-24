معدات عسكرية غربية بعشرات المليارات في أوكرانيا .. لماذا لا تعمل؟

كانت رغبة الجيش والشعب الأوكراني في القتال سببا رئيسيا لفشل خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق نصر عسكري سريع العام الماضي، لكن الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة قد دعمت كييف بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولكنها لا تعمل، إذ يكمن الخلل حسب تقرير جديدة نشرته "بزنس إنسايدر" على أنه "عدم القدرة على الوصول بهذه المعدات إلى جبهات القتال".

60 مليار دولار مساعدات عسكرية

بلغت قمية المساعدات الغربية للدول الغربية المتحالفة مع أوكرانيا ضد روسيا وعلى رأسها الولايات المتحدة، نحو 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022.

وتتضمن هذه المساعدات دبابات القتال الرئيسية والصواريخ المضادة للدبابات إلى بعض أنواع المدفعية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وأنظمة الصواريخ الحديثة M142 عالية الحركة، بالإضافة إلى أجهزة مهمة أخرى مثل ملايين طلقات ذخيرة الأسلحة الصغيرة، ومناظير الرؤية الليلية، والمدرعات والمركبات.

وسارعت الدول الغربية إلى تسليم هذا العتاد إلى أوكرانيا، وتغلبت على الجدل السياسي والعقبات اللوجستية، لكن لماذا لا يحقق هذا العتاد العسكري الضخم بعض النجاحات على الأرض.

مشكلة تواجه كييف

يؤكد التقرير إن الوصول بهذه المعدات العسكرية إلى الخطوط الأمامية يمثل مشكلة أخرى كاملة. حتى أن الأسلحة الحديثة لا يمكن أن تفيد الأوكرانيين إذا لم يصلوا إلى الوحدات ذات الصلة في الوقت المناسب.

فمثل أي جيش كبير، لا سيما الجيش الذي نما بسرعة كبيرة خلال الصراع، تواجه القوات الأوكرانية مشاكل في نقل الأسلحة والمعدات إلى الخطوط الأمامية وبين الوحدات.

يقول مدير برنامج الدراسات الروسية في وكالة الأنباء المركزية CNA مايكل كوفمان، وهي منظمة بحثية: "الشيء الرئيسي الذي تسمعه في الخطوط الأمامية هو أن الجيش الأوكراني، مثل أي قوة كبيرة في حرب كبيرة، لديه مشاكل توزيع داخلية لذا فإن الكثير من قبضتهم تتعلق بالخدمات اللوجستية الخاصة بهم".

وأضاف "المعدات العسكرية تدخل أوكرانيا ولكن بعد ذلك يتعين على جميع الوحدات الأوكرانية أن تجد طريقها للحصول عليها، وهناك الكثير من التحديات في ذلك".

وتابع: "إن نقطة الفشل هنا تمكن في الخدمات اللوجستية الأمريكية والطريقة المتبعة في تسليم السلاح، لا شيء يصل إلى الخطوط الأمامية بسهولة أو بوفرة كبيرة".

صعوبات لوجستية

من جانبه، ألمح الميجر جنرال بالقوات الجوية الأمريكية، ستيفن إدواردز، وهو قائد قيادة العمليات الخاصة في أوروبا، إلى هذه الأنواع من الصعوبات اللوجستية خلال حديث له في سبتمبر الماضي، قائلا إن "ثبت للغاية أن الحصول على المعدات والموارد لشركائنا صعب للغاية".

تفوق جوي روسي

يخلص التقرير إلى أن البيئة التشغيلية المقيدة تجعل من الخدمات اللوجستية في أوكرانيا أكثر صعوبة. لقد تمتعت القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق بتفوق جوي كامل، مما سمح للطائرات والمروحيات بإعادة إمداد القوات البرية كما تشاء.

لا تمتلك أوكرانيا هذه القدرة، على الرغم من أن قواتها منعت أيضا الجيش الروسي من السيطرة على الجو ، وهو ما يمكن أن يسمح للقوات الأوكرانية بنقل الإمدادات على الأرض دون التهديد بشن هجوم من الطائرات الروسية.

الارتباك عامل آخر

وتنبع معظم المشكلات اللوجستية الأوكرانية من الارتباك وصعوبة تزويد وحدات الخطوط الأمامية بما يحتاجون إليه. ويقول كوفمان إنه لم يسمع شكاوى حول كمية الأسلحة التي تم توفيرها، وإنما الإحباط من الوصول إلى السلاح الذي تم إرساله إلى أوكرانيا.

ومما يزيد الوضع تعقيدا حقيقة أن الجيش الأوكراني قوة ديناميكية. وقد اتبعت عددا من الإصلاحات والتغييرات الأخرى في السنوات التي أعقبت هجوم روسيا عام 2014، ونمت بشكل مستمر منذ هجوم موسكو العام الماضي، حيث قامت بدمج قوات جديدة ومعدات جديدة للدفاع بشكل أفضل ضد الغزو.