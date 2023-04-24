فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتى بالقدس ويفرج عن آخرين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى فلسطينيا من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عن أربعة مقدسيين آخرين بينهم سيدة بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامة مالية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، بأن

قوات الاحتلال اعتقلت فتى عمره (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.



وأضافت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن أربعة آخرين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى 30 مايو المقبل، ودفع غرامة مالية.