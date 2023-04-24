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زلزال يضرب نيوزيلندا بقوة 7.3 درجة

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا،

وفق روسيا اليوم.

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ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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