زلزال يضرب نيوزيلندا بقوة 7.3 درجة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا،

وفق روسيا اليوم.

زلزالان يضربان أندونيسيا

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.