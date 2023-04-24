الإمارات تثمن دور السعودية في إجلاء رعاياها من السودان

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دور المملكة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى السعودية وشكر الشيخ عبدالله بن زايد، الأمير فيصل بن فرحان، على المساعدة في إجلاء مواطني الدولة من السودان، مشيدا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.



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