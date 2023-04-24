حماة الوطن: زيادة مخصصات الدعم تساهم فى امتصاص التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - أكد هاني العتال، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، أن ما أعلنه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة للدولة من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜، يأتي في إطار جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، لاسيما في ظل ما يواجهه العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في مشروع موازنة الدولة أمر في منتهى الأهمية، ويأتي استكمالا لجهود المجتمع المدني في امتصاص التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية وما تبعها من موجات تضخمية كبيرة.

وأوضح العتال، أنه بالرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي أثرت على العالم، إلا أن مشروع الموازنة الجديدة مبشرة في الاهتمام بمحدودي الدخل والسعي نحو توفير احتياجاتهم اليومية.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في ملف الرعاية الاجتماعية بكافة أشكالها، لاسيما في توفير احتياجات المواطنين، والأهم من ذلك هو الاهتمام بملف الصحة من خلال التوسع في ملف العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتي من المنتظر تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

وشدد أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، على أهمية العمل من أجل مواجهة وسد العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية التي تساهم في توفير فرص عمل من ناحية، وتقليل الطلب على الاستيراد من ناحية أخرى، بما يساهم في توفير العملة الصعبة.

وقال: نتمنى أن نكون أمام موازنة طموحة تحقق كل ما يتمناه الشعب المصري، من تحقيق أعلى استفادة في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.