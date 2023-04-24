من المانيا.. نقل سجلات "يوسف أمين" الى الاتحاد العراقي

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم، وافق على نقلِ سِجلات اللاعب "يوسف الأمين" من الاتحادِ الألمانيّ إلى الاتحادِ العراقيّ، ليصبح اللاعب بذلك مؤهلًا من اليوم الاثنين لتَمثيلِ العراق في جميع المُسابقاتِ التي يقيمها الاتحادُ الدوليّ".وأضاف: "جاءَ ذلك بعد الطلبِ الذي تقدم به الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم إلى الاتحادِ الدوليّ الذي وجده صحيحاً ومُطابقاً للشروط".

وأتم البيان: "اللاعبُ يوسف الأمين سيكون متاحاً لتَمثيلِ منتخب الشَبابِ في نهائياتِ كأس العالم، وكذلك بقية المُنتخباتِ الوطنيّة".

