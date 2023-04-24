انت الان تتابع خبر "رقم هائل".. كشف نسبة الانتاج النفطي في روسيا خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير حسابات "رويترز" وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من آذار/مارس وحتى نهاية العام.وقال المصدر لـ"رويترز" طالباً عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية مثل هذه البيانات: "إذا أجريت استنتاجا للعام كله، فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن".

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.