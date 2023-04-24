انت الان تتابع خبر إجلاء خمسة عراقيين من السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تمكنت من اجلاء خمسة مواطنين عراقيين من السودان".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، قد أعلن، أمس الاحد، عن إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.



وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم"، مبيناً، أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين".

وأضاف :"نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية"، لافتاً: "إننا نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".

وذكر، أنه "تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك".

