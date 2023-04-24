وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني يبحثان الأوضاع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها .

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وذكرت قناة (الاخبارية) السعودية أنه جرى أيضًا،

خلال الاتصال، مناقشة الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.



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