اتهامات مُتبادلة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، وفي هذا الصدد، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن حرب الأحياء السكنية، وذلك في اليوم العاشر للحرب الدائرة في السوداني، وأوقعت مئات القتلى وآلالاف الجرحى.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" قالت "قوات الدعم السريع" في بيان، اليوم الاثنين، "رصدنا خلال اليومين الماضيين عمليات تخريب واسعة ونهب على منازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع تقف وراءها خطة ماكرة من الفلول وعناصر النظام البائد بمُحاولة الصاق التُهم بقوات الدعم السريع عبر خطط مكشوفة خبرها شعبنا طوال ثلاثون عاماً من الإجرام والتخريب".

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وأضافت أن "مُحاولة إعادة سيناريو التكسب بقطع الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه عن

المواطنين فعل إجرامي قديم ظل الانقلابيون وقوى الظلام يُمارسونه مُنذ وقت بُعيد في مثل هذه الظروف وإلصاق التُهم بالآخرين".

وأكدت قوات الدعم السريع أنها "تعمل رغم انشغالها باقتلاع قوات الانقلاب وعناصر النظام البائد لتخليص الشعب السوداني من هذه العصابة، على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين مصادر هذه الخدمات بل والعمل مع الموظفين وتأمينهم لأداء عملهم، إلى جانب تأمين عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول الأجنبية، إضافة لتأمين الطرق وتسهيل عبور المواطنين إلى المناطق الآمنة".