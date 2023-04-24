روسيا تُواصل مُراقبة الوضع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تُواصل "موسكو" مُراقبة الوضع في "السودان" عن قُرب، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس هناك، هكذا أفادت وزارة الخارجية الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، جاء في بيان الخارجية: "نُواصل مُراقبة تطورات الوضع في هذا البلد عن قُرب ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس في السودان، بما في ذلك سُبل إجلائهم".

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وأجّلت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، وجّه قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغييني بريغوجين،

رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظرًا لما يحظى به من احترام لدى الجانبين.

وكتب "بريغوجين" في رسالته: أنا يفغيني بريغوجين، ارتبطت بالسودان لفترة طويلة وتواصلت مع جميع أصحاب القرار في الجمهورية"، قائلاً "يُشرفني أنني أحمل وسامين سودانيين، هما وسام جمهورية السودان الذي تسلمته عام 2018، ووسام النيلين عام 2020".