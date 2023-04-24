إيران تُعاقب 17 شخصًا و4 مؤسسات أوروبية

ياسر رشاد - القاهرة -

عاقبت "طهران" شخصيات ومؤسسات أوروبية، ردًا على الحزمة الجديدة من "العقوبات الغربية" ضدها، جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الخارجية الإيرانية.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أصدرت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بيانًا أعلنت من خلاله فرض طهران عقوبات على 17 فردًا و4 مؤسسات أوروبية بسبب دعم الجماعات الإرهابية والتحريض على العُنف والإرهاب ضد الشعب الإيراني والتدخل في شؤون إيران الداخلية ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والمُساهمة في فرض العقوبات على الشعب الايراني".

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وتبنى مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حزمة جديدة وهي السابعة من العقوبات

ضد إيران.

جاء ذلك في بيان صدر عن السويد، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة.

وشدد البيان على أنه تم اتخاذ هذه العقوبات، بسبب "انتهاكات السُلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".

وأفاد البيان: "اليوم أرسل الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة أخرى إلى إيران، تبنى مجلس الشؤون الدولية الحزمة السابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والمؤسسات المُدانة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في طهران".