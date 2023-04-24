الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، وصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد نجاح السلطات المصرية فى عملية إجلائهم.

وفي وقت سابق، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه في اطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم أمس 23 إبريل الجارى إجلاء 236 مواطنًا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.

وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية، أن هناك ضوابط قانونية واضحة لدخول الأشقاء السودانيين عبر المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، في ظل الأزمة الحالية الدائرة في السودان منذ عدة أيام والاشتباكات بين الجيش وقوة الدعم السريع.

وقالت المصادر، في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24"، إن الدخول عبر المنفذ الحدودي، يكون عبر تواصل الأشقاء من دولة السودان مع السفارة المصرية في الخرطوم، مع ضرورة توفر جواز السفر ثم الدخول عبر المنافذ الحدودية دون تأشيرة مسبقة.