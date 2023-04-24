انت الان تتابع خبر اضراب عمالي يتسبب بالغاء وهبوط الرحلات الجوية بمطارات المانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مطار برلين - براندنبورج، الذي يخدم العاصمة، إن جميع الرحلات المغادرة أُلغيت وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضا بعدما دعت نقابة "فيردي" العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل، وكان من المقرر إقلاع نحو 240 رحلة جوية من المطار اليوم.كما دعا موظفو شركة "إيه.إتش.إس" الخاصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطائرات في مطار هامبورج إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.

وقال المطار إنه من غير المتوقع أن تتأثر الرحلات القادمة أو الرحلات التي تخدمها شركات أخرى بالإضراب.

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات، إذ يضغط العمال من أجل زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

"الإضراب الكبير".. ما سيناريوهات التصعيد العمالي في ألمانيا؟

ومن جانب آخر، أعلنت نقابة "فيردي" عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية من أجل زيادة الأجور إلى 550 يورو (605 دولارات) شهريا.

وقال فويكه نوس مفاوض النقابة أن "الموظفين وعائلاتهم يعانون بشدة بسبب زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة، هناك حاجة لزيادة مؤثرة في الأجور لاستيعاب زيادة التكاليف".

وكانت ألمانيا قد شهدت نهاية الشهر الماضي إضرابات أدت إلى شلل في حركة النقل بالبلاد، مع مشاركة عمال في المطارات، والموانيء، وشبكة الأنفاق، والسكك الحديدية.