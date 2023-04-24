مواطن سوداني يمسك بقذيفة سقطت على منزله.. شاهد الفيديو

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر فيديو متداول على اليوتيوب، لمواطن سوداني يمسك بصاروخ سقط على منزله، مناشداً أطراف النزاع لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة الاهتمام بحياة المدنيين.

وتساءل المواطن السوداني عن فعل الطرفين في إطلاق النار وسط الأحياء المدنية، قائلا " إحنا مش مسلمين تضربوا علينا"، وتسأل المواطن الله أن يتولي أمر المواطنين.

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وقال المواطن السوداني في لهجة من السخرية على عدم اهتمام أطراف النزاع بحياة المدنيين قائلا، إذا قتلتمونا من ستحكموا..الشجر؟".

المواطن السوداني في حالة غضب واستياء

ويعبر المواطن السوداني في هذا الفيديو عن الغضب والاستياء الشديدين

تجاه هذه الحالة، حيث يشير إلى أنهم يعيشون في حرب لا تهتم بحياة المدنيين ولا تحترم حقوقهم الأساسية.

ويدعو في الوقت ذاته إلى وقف هذه الأعمال العنيفة وحماية المدنيين من الأضرار التي يتعرضون لها جراء هذه النزاعات.

ويعكس هذا الفيديو واقعاً مريراً يعاني منه الكثير من المدنيين في السودان، حيث يتعرضون للخطر والتهديد بشكل مستمر جراء النزاعات المسلحة التي تشهدها البلاد.

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