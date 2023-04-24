انفجار قنبلة في مركز شرطة بباكستان يُنهي حياة 7 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - انفجرت قنبلة في مركز لشرطة "مكافحة الإرهاب الباكستانية"، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وعشرات الجرحى وانهيار المبنى.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، وقعت انفجارات عدة في أنحاء المبنى في مدينة "كابال" الواقعة في شمال غرب ولاية خيبر بختونخوا.

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وقال الضابط في شرطة مكافحة الإرهاب "خالد سهيل": "وقعت الانفجارات في مركز الشرطة وتسببت بانهيار كامل للمبنى".

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإسعاف في الولاية بلال فايزي أن "سبع جُثث على الأقل انتُشلت من أنقاض المبنى

المُنهار فيما نُقل 44 جريحًا إلى المستشفيات المُجاورة".

وأفاد كبير المُحققين في شرطة خيبر "بختونخوا اختر حياة غندبور" وقع انفجاران أو ثلاثة.

وقُدر عدد القتلى بثمانية وعدد الجرحى بأكثر من أربعين "مُعظمهم من عناصر الشرطة"، ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن، لكن هجومين استهدفا مركزين كبيرين للشرطة مُنذ بداية العام نسبًا إلى حركة طالبان الباكستانية.