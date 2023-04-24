قوات الدعم السريع ترد بقوة على اتهام الجيش السوداني الأخير

ياسر رشاد - القاهرة -

ردت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بقوة على اتهام الجيش السوداني بقيادة "عبد الفتاح البرهان" لها "بقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قالت "قوات الدعم السريع" في بيان صدر اليوم الاثنين: "مواصلة لخطتها المكشوفة والمفضوحة، ظلت القوات الانقلابية وبقايا النظام البائد والفلول، يدبجون التُهم سعيا للوقيعة بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني والدول الشقيقة والصديقة".

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وأضافت: "آخرها ما قالت إنه مقتل مساعد الملحق العسكري بسفارة مصر الشقيقة في السودان محمد الحسين محمد الراوي، على يد قواتنا".

وتابعت: "اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم أن مساعد الملحق العسكري

بخير ولم يتعرض لأذى".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت لاحقًا بيانًا كذب ادعاءات القوات السودانية بالشأن.

واختتمت قوات الدعم السريع البيان بالقول: "لا تزال القوات الانقلابية تكذب وتتحرى الكذب أمام جماهير شعبنا والعالم".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن "الجيش السوداني" مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، "محمد الحسين محمد الراوي"، برصاص قوات الدعم السريع، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن.