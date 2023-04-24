أول تعليق لمتحدث الكرملين بانضمام ابنه لمجموعة فاجنر

ياسر رشاد - القاهرة - يقاتل نيكولاي ابن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في صفوف مجموعة فاجنر، وهو ما دفع والده لتعليق على اختيار ابنه.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن متطوعين مختلفين يدخلون وحدات مختلفة يشاركون في العملية الخاصة في أوكرانيا، لكن الجميع يقومون بعملهم.

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وعن سبب اختيار نيكولاي القتال في صفوف فاجنر وليس القوات السملحة الروسية، أجاب بيسكوف، أن ابنه هو من قرر، موضحًا أن نجله شخص بالغ.

وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يقاتلون

هناك، في عمليات عسكرية خاصة، تحت اسم فاجنر.

خدمة الوطن

وأوضح أن هناك متطوعين انضموا إلى القوات المسلحة، وهناك أيضًا وزارة الدفاع، وهناك أيضًا كتائب أخرى كثيرة، ومتطوعون مختلفون يدخلون وحدات مختلف، لكنهم جميعًا يفعلون شيئًا واحدًا.

وعلق بيسكوف على قرار نيكولاي، قائلًا " "الجميع يفعلون شيئًا بطوليًا معًا. أنا فخور بابني".

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