الجيش السوداني ينفي استشهاد ملحق الدفاع المصري في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مكتب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية" عدم صحة استشهاد ملحق الدفاع المصري في السودان.

كانت الخارجية المصرية نفت في وقت سابق من اليوم الاثنين، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم.

ونقلت الخارجية المصري في بيان لها رسالة تأكيد من السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.

وأكد السفير المصري استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المُتمردة بقيادة، محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.