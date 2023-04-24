الجيش السوداني يوجه تحذير عاجل للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - حذّرت القوات المسلحة السودانية، الشعب السوداني وقوات الشرطة في البلاد من ممارسات تنتهجها عناصر ميليشيا الدعم السريع المتمردة، هدفها نشر الفوضى، وأكدت أن ما ورد عن قيادة المتمردين بشأن المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح.

نشر الفوضى

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه :"على جميع المواطنين وقوات الشرطة في السودان أخذ الحيطة والحذر من ممارسات ميليشيا الدعم السريع "، موضحة أن "متمردي ميليشيا الدعم السريع يقومون بارتداء أزياء الشرطة للقيام بالمزيد من الاعتداءات ونشر الفوضى".

وأضاف البيان أن "المتمردين يتوسعون في إطلاق سراح نزلاء سجون وعمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي".

تضليل إعلامي

كما أشار بيان الجيش السوداني إلى أن حملات التضليل الإعلامي التي تشنها الميليشيا المتمردة لا تزال مستمرة، إذ "توضح القوات المسلحة أنه ما ورد ببيانهم بشأن المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح" مشددًا أنه "لا يمكن أن تتواصل دول العالم مع قوة متمردة على الدولة مهما حاولت تقمص شخصية الدولة بالكذب والتضليل".

وضرب الجيش السوداني بالاعتداء الذي تعرضت له البعثة الفرنسية، "عندما أطلق النار على أحد الفرنسيين وحاولت ميليشيا الدعم السريع اقتحام مقر البعثة في بري أمس" مثالًا على الكذب والتضليل الذي تعزم عليه القوى المتمردة بادعائها مساعدة بعثات دبلوماسية خلال عمليات إجلاء تجريها عن البلاد في خضم الاشتباكات.

تجنب المعارك وسط السكان

وأكدت القوات المسلحة السودانية أنها "لا يمكن أن تستهدف مواطنيها الذين ارتبطت بهم طوال تاريخ السودان بتدمير منازلهم وضربهم بالقوات الجوية وشعبنا يعلم ذلك"، لافتة إلى أنها "ظلت تتجنب الدخول في معارك كبيرة وسط الأحياء السكنية مقابل طول أمد المواجهات من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في الوقت الذي اتخذت المليشيا المتمردة من هذه الأحياء والمناطق المكتظة بالسكان ملاذًا لنشر قواتهم وعرباتهم متخذين منهم دروعًا بشرية".

الميليشيا سماتها التزييف منذ 2019

قال الجيش السوداني إن الحقائق واضحة للعيان وأن محاولات الميليشيا المتمردة المستمرة في التزييف منذ عام 2019م ألفها الشعب السوداني وأصبحت غير قابلة للتصديق.

التزام بإقامة دولة مدنية

وتعهّد الجيش السوداني، بحماية خيارات الشعب في إقامة دولة مدنية على أساس صحيح وسليم وألا تسلم البلاد لأشخاص يستهدفون تحويلها إلى ملكية خاصة.

قال بيان الجيش: "نطمئن شعبنا الصابر بأن قواته المسلحة التي ظلت تناصره في جميع المواقف التي مرت بالبلاد ستستمر في بذل الأرواح لحماية خياراته في إقامة دولة مدنية راشدة على أساس صحيح وسليم ولن تسلّم البلاد لقمة سائغة لأشخاص وضعوا هدف الاستحواذ على هذه البلاد لتحويلها إلى ملكية خاصة، ولو بذلت في سبيل ذلك أنهارا من دماء أبنائها من رجال الجيش".