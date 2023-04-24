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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. وصول طائرة الإجلاء وعلى متنها السفير الكوري لدى السودان إلى المملكة



أفادت وسائل الإعلام بوصول طائرة الإجلاء التي تحمل على متنها السفير الكوري لدى السودان إلى المملكة.

فيما كانت قد وصلت طائرة عسكرية كورية، اليوم الاثنين، إلى قاعدة الملك عبدالله في جدة تنقل رعايا كوريين قادمين من السودان.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها في السودان.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن الطائرة تقل على متنها 50 فردا من الطواقم الأمنية والطبية للمساهمة في "مراقبة الوضع والبقاء على أهبة الاستعداد في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي"، مشيرا أن "الأولوية ستعطى لدعم عملية الإجلاء"، حسب وكالة "يونهاب".