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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الاثنين 24 أبريل الجاري خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وتحتسب وزارة الخارجية، في بيانها، فقيدها الغالي شهيدًا عند الله عز وجل، ورمزًا للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.