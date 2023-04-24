انت الان تتابع خبر أمريكا تعلن توصل طرفي نزاع السودان الى "هدنة" جديدة.. هذه بنودها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اتفقا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 أبريل ويستمر 72 ساعة.

وتابع "خلال هذا الوقت تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين تنفيذ وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل".



وأوضح بلينكن في بيان "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل/نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ عشرة أيام.

يأتي الإعلان عن هدنة جديدة بعد هدنة اتفق عليها الطرفان المتصارعان خلال عيد الفطر، لكن شهدت انتهاكات عديدة ألقى فيها كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن جهودا إماراتية سعودية مصرية أمريكية جارية لإطلاق وساطة في السودان.

وأشارت المصادر الأمريكية التي تحدثت لـ"سكاي نيوز" إلى أن جهود الوساطة تسعى لجمع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو قائد قوت الدعم السريع في لقاء في الرياض خلال أسابيع.

وتفجر العنف في البلد العربي الأفريقي منذ 10 أيام حينما اشتبك الجيش وقوات الدعم السريع.

خلال اليومين الماضيين أجلت دول عربية وغربية رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من الخرطوم بعد أن تدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية وباتت تنذر بكارثة.

ولا تزال المعارك دائرة حول مقار سيادية في العاصمة الخرطوم منذ بدء القتال بين القوتين العسكريتين، ما يشير إلى عدم قدرة أي طرف على حسم الصراع لصالحه حتى الآن.

ولم تصمد هدن متعاقبة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في الخرطوم ومدن أخرى جراء القتال الدائر الذي استخدم فيه طائرات حربية وأسلحة ثقيلة.

