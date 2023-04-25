موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل 2023

ياسر رشاد - القاهرة - الدعم السكني.. تساءل الكثيرون عن موعد إيداع دعم شهر ابريل الجاري 2023، حيث يتزامن موعد الإيداع الخاص به لهذا الشهر مع إجازة عيد الفطر المبارك، لذا أعلن صندوق التنمية العقارية تأجيله.

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ويتم صرف مستحقات الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي بشكل دوري، والذي يصادف اليوم الاثنين الموافق 24 ابريل 2023، ومن المعتاد أنه إذا صادف هذا الميعاد يوم عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية فإنه يتم تقديم أو تأخير موعد الايداع قبل أو بعد التاريخ المقرر.

إيداع الدعم السكني لشهر إبريل

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، غدًا الثلاثاء الموافق 25 ابريل وإلى يومين عمل كحد أقصى وذلك وفق لحساب عناية المستفيدين التابع للصندوق.

شروط التقديم على الدعم السكني

ومن شروط الدعم السكني

- أن يكون المتقدم للحصول على

الدعم سعودي الجنسية .

- ان يكون مقيم اقامة دائمة داخل المملكة.

- أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 25 عام.

- أن تكون اسرة المتقدم لم تحصل على دعم سكني مسبق.

- لابد أن تكون الاسرة غير مستفيدة من أي دعم حكومي.

- أن يكون المتقدم أو احد افراض اسرته يملكون وحده سكنيه باسمهم اخر خمس سنوات كحد اقصى.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

- الدخول إلى بوابة الدعم سكني.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- الضغط على أيقونة تسجيل.

- انقر على أيقونة الدفعات المالية.

سيظهر أمامك قيمة الدعم المستحق للمتقدم وكافة البيانات الخاصة بالدعم.