عيدك إفريقي الموسم الثاني| الجَبنةُ والزقني أبرز طقوس العيد في إثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتميز إثيوبيا عن باقي البلدان بطقوس فريدة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، فتحتفظ بهويتها الخاصة.

أجريت محررة الوفد، معايشة مع أسرة إثيوبية في القاهرة، لرصد طقوس العيد، علي برنامج عيدك إفريقي الموسم الثاني الذي يذاع عبر الوفد لايف.

في ممر جانبي بشارع فيصل، يقع مقهى يجمع ألوان مميزة تعبر عن ثقافة وتراث الشعب الإثيوبي، عقب الاقتراب من المقهي تجد مقعد الجَبنة يستقبلك وتعد المورث الحقيقي الذي لا يستطيع الاستغناء عنه.

فتحكي هديه بامشتا من إثيوبيا، إنها تعيش في مصر منذ 9 سنوات، لا تشعر لحظة بأنها خارج وطنها ولكن تجد بأن بلدها الثانية، لن الأمان يحيطني والدفء والحب يجمعني مع المصريين.

وقالت بامشتا، خلال حديثها لبرنامج "عيدك إفريقي الموسم الثاني"، إن عقب اقتراب عيد الفطر المبارك، النساء يبدون في تجهيزات الحلويات وشراء الملابس

الذي ينفرد بهم غير القوميات الأخرى .

وأوضحت بأن عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، نذهب إلي المساجد في كل منطقة بالدولة، مصطحبين أطفالهم معهم مرتدين زيهم الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنهم يحضرون الإفطار ويعلمون الأقارب والأصدقاء ويتناولون الأكل ويشربون الجَبنة في حب وفرحة، مؤكدًا بأن لا يجب خروج احد من المنازل بدون الاكل والشرب.

واستكملت حديثها ل" برنامج عيدك إفريقي الموسم الثاني"، في العيد يرتدون زي " زوريا"، يعد الملابس التقليدية في البلاد، يصاحبه عقد فوق الرأس يطلق عليه" سوكسوك".