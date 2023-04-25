"الفهد الروسي" يدخل معركة أوكرانيا.. موازين الحرب تتغير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت موسكو، دخول دبابات أرماتا "تي – 14" إلى معركة أوكرانيا، في تطور نوعي جديد، قد يسهم في قلب موازين العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا،

وتعرف دبابة أرماتا "تي – 14"، باسم "الفهد الروسي"، هي بحسب تقارير غربية وروسية "ضمن قائمة أفضل الدبابات بالعالم".

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ووصفتها المخابرات العسكرية البريطانية، في وثيقة سرية، عام 2016، بـ"الخارقة"، مؤكدة أنها "أكبر تطور نوعي في تصميم لدبابة بالعالم".

دخول "الفهد الروسي" إلى ساحة العملية العسكرية، كشف عنه مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، الروسية، مؤكدا أن "القوات بدأت استخدام دبابات أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية"، موضحا في الوقت نفسه "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".

وأوضح المصدر أن "الدبابات تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو".

هي دبابة قتالية رئيسية من الجيل الخامس، كانت بداية العمل على مشروعها في العام 2010، وظهرت للعلن للمرة الأولى في عيد النصر الروسي عام 2015.

وتستهدف موسكو وصول عددها بسلاح المدرعات بالجيش الروسي خلال عام 2025 إلى 300 دبابة.

وصفتها التقارير الروسية بالأولى في العالم التي تدمج تقنيات "الحرب المتمركزة

على الشبكة"، وميزتها الفريدة هي وضع الطاقم في كبسولة مدرعة، منفصلة عن حمولة الذخيرة.

وتعد دبابة "أرماتا" هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية" حيث تلعب الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.

وسبق لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة لـ"أرماتا" أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لدبابة "أرماتا" وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع.

ويمكن أن تلعب "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي – 90".

وتمثل أرماتا "تي-14" أكبر تطور نوعي في تصميم الدبابات خلال الـ50 سنة الماضية، وتتسم بأنها أخف وزنا وأسرع من الدبابات الغربية المنافسة مثل دبابة "أم 1 أبرامز" الأمريكية.

تحوي "أرماتا" أنظمة دفاعية متطورة، تعطيها القدرة على اعتراض القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الموجهة.